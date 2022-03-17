Регион готовится разместить почти 2000 переселенцев.

Администрация Владимирской области потратит на содержание беженцев из ДНР и ЛНР 820 тысяч рублей. Средства выделены из резервного фонда. Постановление подписал врио губернатора Александр Авдеев.Порядка 120 тысяч рублей направят на закупку антисептиков, 150 тысяч рублей — на питьевую воду, а также 550 тысяч - на концентрат дезинфицирующего средства.Напомним, что Владимирская область Пункты временного размещения эвакуированных жителей республик оборудуют во Владимире, Коврове, Кольчугине, Киржаче, Меленках, Камешковском, Вязниковском, Гороховецком, Суздальском и Собинской районах.Сейчас власти прорабатывают логистику передвижения и размещения людей.