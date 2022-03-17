27 марта начнется профильная смена, куда приглашены семьи с детьми, переболевшими...

27 марта начнется профильная смена, куда приглашены семьи с детьми, переболевшими онкологией.Выдержав непростую борьбу за жизнь и здоровье, любой семье, уверены в Фонде, необходимо восстановиться и получить поддержку. Семейные программы - возможность для каждой такой семьи стать еще ближе друг к другу. И вы можете им в этом помочь. Если вы готовы стать волонтером, необходимо заполнить анкету, ссылка есть в группе Вконтакте "Шередарь". Там ждут не только опытных добровольцев, но и новичков. Смена продлится до 10 апреля.