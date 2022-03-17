Депутаты Госдумы готовят законопроект о признании военнослужащих, которые участвуют в спецоперации...

Депутаты Госдумы готовят законопроект о признании военнослужащих, которые участвуют в спецоперации в Украине, ветеранами боевых действий. На днях документ поступит на рассмотрение. Военные и их семьи получат право на различные льготы и, например, на внеочередное медобслуживание. Конкретно о предполагаемых мерах поддержки "Вестям" рассказал депутат Государственной Думы от Владимирской области Игорь Игошин.