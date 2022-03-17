Сегодня фамилия Максаковых знакома практически каждому, однако не только благодаря творческим достижениям.

Сегодня фамилия Максаковых знакома практически каждому, однако не только благодаря творческим достижениям.Мария Максакова прославилась во времена СССР как оперная дива, ее дочь, актриса Людмила Максакова, известна своими многочисленным ролям в театре и кино, а внучка, названная в честь бабушки, пошла по ее топам и стала оперной певицей. Однако сейчас знаменитое семейство обсуждают не только благодаря творческим успехам. На счету родственников, в том числе детей Людмилы Васильевны, немало скандалов.Своего старшего наследника, сына Максима, актриса родила в отношениях с художником Феликсом-Львом Збарским. Ребенок появился на свет в 1970 году, а уже через пару лет отец оставил семью, уехав в Америку. После развода родителей Максим рос с матерью, которая позже не только смогла построить свою личную жизнь, но и подарила ему младшую сестру.В 1974 году Людмила Максакова вышла замуж за иностранного ученого и бизнесмена Петера Андреаса Игенбергса, а через три года родила дочь Машу. Супруги прожили в счастливом браке больше 40 лет, пока их не разлучила смерть – в 2018 году артистка стала вдовой.Дети знаменитой актрисы давно выросли, обзавелись собственными наследниками и даже успели получить горький жизненный опыт. 51-летний Максим стал бизнесменом и отказался от публичности, а 44-летняя Мария пошла по стопам своей знаменитой бабушки. Если имя сына Людмилы Максаковой почти не мелькает в прессе, то ее дочь общественность обсуждает постоянно.В отличие от младшей сестры, Максим Максаков практически не становился участником громких скандалов. О мужчине заговорили только в 2013 году, когда его вместе с коллегой обвинили в присвоении 260 миллионов рублей из бюджетных средств. Сыну актрисы присудили три года заключения, однако освободили прямо из зала заседания. Максиму засчитали время, проведенное под домашним арестом в период следствия и в СИЗО.Максим Максаков был дважды женат, стал отцом троих детей и дедушкой. Сын Петр не только подарил своему родителю двоих внуков, но и породнил его с другой знаменитой семьей. В 2015 году мужчина женился на Галине Юдашкиной, дочери знаменитого модельера Валентина Юдашкина, а позже у супругов родились двое сыновей. Даже с такой известной родней Максим Максаков продолжает вести непубличный образ жизни, зато его младшая сестра продолжает удивлять поклонников новыми скандалами.В начале нулевых Мария Максакова родила двоих детей от бизнесмена Владимира Тюрина, однако, по ее словам, эти отношения принесли ей немало страданий. В 2011 году Мария подалась в политику, а через четыре года вышла замуж за коллегу Дениса Вороненкова. После того как на мужа возбудили уголовное дело, Максакова сбежала вместе с ним в Украину, а ее дети остались в России с отцом.В браке с Денисом Мария родила сына, однако в 2017 году, вскоре после появления ребенка на свет, ее супруга убили. Успевшая прикипеть к Украине знаменитость осталась жить там. На родине многие считают певицу предательницей, Тюрин вместе с наследниками то и дело подают на нее в суд, а мать давно игнорирует. Максакова не оставляет попытки выйти на связь с родственницей, которой она стала будто бы неугодна, и считает, что именно Тюрин настроил отпрысков против нее. Мария пыталась лишить мужчину родительских прав, но пока что правосудие встает на его сторону.