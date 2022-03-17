В ведомстве связывают дефицит с ажиотажным спросом.

Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов дал поручение ФАС проверить участников поставок сахара в России от заводов до торговых точек. Необходимо не допустить задержек поставок в магазины. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы.Контрольно-надзорные мероприятия затронут не только производителей сахара и торговые сети, но и всех посредников. Власти стремятся ликвидировать сложившийся дефицит товара. В ФАС отсутствие сахара на полках магазинов связывается с возникшим в последнее время ажиотажным спросом на товар. Эта ситуация подогревается недобросовестными организациями. В ведомстве намерены в ближайшее время разобраться с необоснованным повышением цен и созданием искусственного дефицита. При выявлении таких фактов последует реакция вплоть до оборотных штрафов. В случае необходимости материалы проверок будут передаваться в прокуратуру.