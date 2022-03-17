Они удостоены награды за большой вклад в развитие культуры, искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.

Любовь Гордеева и Александр Ледовской награждены «Знаком великого князя Андрея Боголюбского». Указ подписал глава региона Александр Авдеев.Они удостоены награды за большой вклад в развитие культуры, искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.Любовь Гордеева - актриса драмтеатра. Александр Ледовской - балетмейстер-постановщик ансамбля «Русь» Владимирской областной филармонии.Напомним, что знак вручается за выдающиеся заслуги перед Владимирской областью.