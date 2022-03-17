Александров будет праздновать новый день рождение. Теперь датой образования города признали 11(21) декабря 1513. Ранее, ученые считали, что Александров ведет свое начало с 1 (12) сентября 1778 года.

Александров будет праздновать новый день рождение. Теперь датой образования города признали 11(21) декабря 1513. Ранее, ученые считали, что Александров ведет свое начало с 1 (12) сентября 1778 года. Эта дата связана с присвоением Екатериной II Александровской Слободе статуса «уездный город». «Основанием послужила научная работа музея- заповедника ” Александровская Слобода”, содержащая документальные подтверждения городского статуса Александровской