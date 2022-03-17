Решения приняты в соответствии с Уставом политического объединения.

Региональное отделение «Единой России» приостановило членство Александра Безлепкина в партии. Первый замглавы администрации Петушинского районаФигурант уголовного дела являлся секретарём отделения «Единой России» в Петушинском районе. Теперь его сменит другой руководитель. Решения приняты в соответствии с Уставом политического объединения.Напомним, что по версии следствия, в октябре 2018 года за содействие при заключении контрактов на поставку продуктов питания в детские сады и школы, а также за попустительство при контроле за выполнением обязательств, он получил от коммерсанта мзду в размере 200 тысяч рублей.Свою вину чиновник не признал. Уголовное дело возбуждено по материалам регионального УФСБ. Решается вопрос об аресте чиновника. Расследование продолжается.