Эксперты кассационного суда рассказали, как быстро узаконить перепланировку.

Эксперты кассационного суда рассказали, как быстро узаконить перепланировку.Многие собственники жилья предпочитают расширять свои квартиры за счет присоединения территории лоджии к комнате. Однако в этом вопросе много правовых нюансов, которые впоследствии могут стать настоящей проблемой. Один из главных – как правильно узаконить перепланировку? Эксперты рассказали о том, как это сделать.Первый кассационный суд общей юрисдикции разъяснил, какие процедуры необходимо соблюсти. В качестве примера привели ситуацию одного гражданина. Он подал иск в суд за чиновников в БТИ, которые отказались узаконить его перепланировку квартиру. Районный и апелляционный суды удовлетворили иск. Они почитали переделку не реконструкцией, а обычной перепланировкой. Несущая стена не использовалась другими жильцами, а снятие двери балкона не нарушает целостности дома. Но кассационный суд пересмотрел решение. Там заявили, что стена, которая отделяет балкон от комнаты, является внешней и принадлежит всем собственникам дома. Если они одобрят, то и суд не против.Выходит, что присоединить лоджию к квартире можно, надо лишь собрать подписи всех жильцов. Есть и еще один способ – доказать, что данная стена не является наружной. Но это сделать почти невозможно.Стоит отметить, что при выявлении незаконных перепланировок жильцам дают время на их устранение. В противном случае местная администрация подаст в суд. Квартиры с незаконной перепланировкой продать нельзя.