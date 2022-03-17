17.03.2022

2022-03-17 14:46:08

Кандидат медицинских наук назвала вредные продукты для гипертоников и аллергиков

Гипертоникам следует употреблять меньше жирной и соленой пищи, а аллергикам – есть меньше цитрусовых. Соответствующими рекомендациями поделилась кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапии Сеченовского университета Наталья Семененко.



Семененко добавила, что страдающим от гипертонии также стоит отказаться от алкогольных напитков, кофе и черного чая. А список запретных продуктов для аллергиков она дополнила сладкой пищей, такой как шоколад и конфеты, поскольку они обладают высокой аллергенностью, сообщают "".



Кроме того, терапевт рекомендовала гипертоникам избегать переутомления и переедания при высоком атмосферном давлении. Не менее важно постоянно контролировать уровень артериального давления и принимать выписанные врачом лекарства в строго назначенное время, передает сайт