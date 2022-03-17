Музей истории владимирской тюрьмы сможет снова радовать туристов. Об этом заявили во время подписания соглашения о сотрудничестве между Владимиро-Суздальским музеем-заповедником и

Музей истории владимирской тюрьмы сможет снова радовать туристов. Об этом заявили во время подписания соглашения о сотрудничестве между Владимиро-Суздальским музеем-заповедником и управлением федеральной службы исполнения наказаний. Две организации планируют объединить усилия для возрождения исторически значимого места. Алексей Гиричев, начальник УФСИН России по Владимирской области Понимаем, что учреждение ведёт свою историю 1783 года и представляет определённый