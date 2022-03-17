Во Владимирской области участились попытки обмана граждан со стороны мошенников,которые выдают себя...

Во Владимирской области участились попытки обмана граждан со стороны мошенников,которые выдают себя за судебных приставов.В ходе своей преступной деятельности они используют поддельные уведомления и электронную рассылку фишинговых писем.«Злоумышленники присылают на электронную почту граждан письма о наличии задолженности, которую необходимо срочно оплатить. Также в фальшивых уведомлениях указываются меры принудительного характера в виде ареста банковских счетов и имущества, в случае неуплаты долга. Мошенники могут направить ссылку для погашения задолженности, где необходимо ввести данные банковских карт граждан. Также в подобных сообщениях содержится просьба перейти по ссылке, чтобы узнать подробности возникновения долга. После перехода по ссылке злоумышленники предлагают пользователям сети Интернет загрузить файл, в котором содержится вредоносный вирус. Таким образом они получают доступ к персональным данным граждан и реквизитам их банковских карт», – рассказали в пресс-службе ФССП по Владимирской области.Федеральная служба судебных приставов рекомендует проявлять бдительность при поступлении подобных электронных сообщений, не переходить по ссылкам, не загружать неизвестные файлы, не передавать мошенникам свои личные персональные данные, в том числе сведения о банковских картах и счетах, и не выполнять требования о проведении по ним каких-либо финансовых операций.Для безопасной работы с электронной почтой Федеральная служба судебных приставов не рекомендует переходить по ссылкам, если они длинные или созданы с помощью сервисов сокращения ссылок: bit.ly, tinyurl.com и тому подобных. Пользователям сети Интернет не рекомендуется нажимать на ссылки из письма, если они заменены на слова, а также не наводить на них «мышкой» и просматривать полный адрес сайтов.Кроме того, необходимо внимательно изучить адреса официальных сайтов ФССП России и ее территориальных органов во избежание использования поддельных сайтов, предлагающих узнать о наличии задолженностей. Поддельные сайты могут копировать дизайн официального сайта ФССП России и интерфейс сервиса «Банк данных исполнительных производств». Разночтения с официальным и поддельным адресом может быть минимальным и отличаться одним знаком.Получить достоверную информацию о наличии задолженности возможно с помощью «Банка данных исполнительных производств» на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов, а также с помощью портала Госуслуг и мобильного приложения «ФССП».Фото: freepik