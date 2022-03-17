Азбука безопасности - от сотрудников МЧС России и РосСоюзСпаса. Практический урок на водоёме...

Азбука безопасности - от сотрудников МЧС России и РосСоюзСпаса. Практический урок на водоёме Семязино в рамках акции "Тонкий лёд" они провели для школьников областного центра.Владимир Федоров, руководитель аварийно-спасательного формирования Владимирской области:- Участниками урока стали ребята владимирских школ № 9, 24 и 32. На практике они узнали, как действовать, если человек провалился под лёд. К уроку привлекли и водолазов. Один из спасателей условно провалился под тонкий лёд и начал "тонуть". Главное, на что обратили внимание школьников- не нужно паниковать. Нельзя пытаться встать на лёд. Выбираться нужно перекатами, предварительно лечь на спину и широко раскинуть руки. Оперативно действовать должны и очевидцы. Они могут подать средства спасения- спасательное кольцо, конец Александрова или подручное средство, к примеру, палку. Сразу после вызволения из ледяной воды пострадавшему необходимо вызвать медиков. Такие уроки будут проходить регулярно.Андрей Захваткин, сотрудник отдела безопасности людей на водных объектах:- Это актуально и важно в данный момент. Почему? Потому что дети многие не понимают почему не безопасно выходить на лёд, не понимают как спасать себя, ну если они уже вышли и с ними уже случилось что-то. Поэтому мы уже реальные практические занятия проводим на воде с ними. Для того чтобы они видели воочию, что это такое, как правильно действовать.((Весенний лед резко отличается от осеннего и зимнего, если осенний лед под тяжестью человека начинает трещать предупреждая об опасности, то весенний лед не трещит, а сразу проваливается. Выходить на его поверхность крайне опасно и может закончиться трагично. Хочу напомнить, что в прошлом году в Гусь-Хрустальном районе, по причине провала под лед погибло три ребенка. Запомните - выход на лед весной строго запрещен!))