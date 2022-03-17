Первого заместителя главы администрации Петушинского района Александра Безлепкина задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в октябре 2018

Первого заместителя главы администрации Петушинского района Александра Безлепкина задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в октябре 2018 года Безлепкин получил взятку от бизнесмена в размере 200 тысяч рублей за помощь в заключении контрактов на поставку продуктов питания в дошкольные и средние образовательные учреждения, а также попустительство при осуществлении