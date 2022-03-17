В Суздале стартовал 27-й российский фестиваль анимационного кино. 20 лет подряд наша область...

В Суздале стартовал 27-й российский фестиваль анимационного кино. 20 лет подряд наша область принимает лучших аниматоров со всей страны. С подробностями из МУЛЬТстолицы - Александр Сыпченко.В столице мульфильмов - настоящий аншлаг. В концертном зале не хватает мест. Ежегодно на "анимационную весну" в Суздаль приезжают сотни людей со всей страны. Все ради того, чтобы увидеть новые шедевры отечественной мультипликации.Традиционно мультсмотр включает не только показы, но и мастер-классы, круглые столы, дает возможность молодым режиссерам и художникам заявить о себе на всю страну. Режиссер-мультипликатор Денис Воронин в этом году представит на суд зрителя детский сериал про девочку Соню, которая в своем воображении дружит со сказочными существами.Денис Воронин, мультипликатор, участник фестиваля:- Начинал еще принимать участие в этом фестивале, когда был студентом, присылал сюда свои работы, какие-то конкурсные заставки, потихоньку стал знакомиться с разными людьми, с режиссерами, с аниматорами, у нас тут образовалось такое комьюнити.27-й анимафест в этом году проходит под лозунгом "КАДР РЕШАЕТ ВСЁ!". Кадр - это пространство, в котором происходит действие. Это и время, которое длится сцена. Он может как угодно меняться, но смысл, идея и эмоции останутся прежними. Для финального показа членами жюри отобрано 111 картин, это примерно треть от общего числа заявок. Фестиваль в Суздале проходит при традиционной поддержке Министерства культуры. В центре внимания - и мультфильмы, созданные детьми. В "Утренней зарядке" анимафеста свою "Сказку о бумажном самолётике" представляет и владимирская киномастерская "Начало" при Киноцентре Владимирской области.Алиса Бирюкова, директор департамента культуры Владимирской области:- На площадке фестиваля встретятся руководители анимационных студий. Это для нас интересно в ключе проекта, который мы в этом году реализуем в рамках создания школы креативных индустрий, где должна появиться, в том числе, студия анимации, причем такая очень профессиональная, серьезного уровня, которая фактически будет предпрофессионально готовить детей для развития в направлении "анимация".В программе фестиваля - встречи с гениями отечественной мультипликации Юрием Норштейном, создателем знаменитого "Ежика в тумане", и Александром Петровым - обладателем премии "Оскар" за мультипликационный фильм "Старик и море". Суздаль в этом году станет и площадкой сразу для двух питчингов (проектов, которые получат финансовую поддержку). Впереди и ярмарка сценариев для анимационных фильмов.Александр Герасимов, директор открытого российского фестиваля анимационного кино:- Соединять, объединять, просвещать и создавать условия для комфортного, плотного творческого общения – вот, наверное, главная задача нашего фестиваля.Просмотры пройдут не только в Суздале, но и по всей России. Всего задействовано более 700 площадок из 40 регионов страны. Это кинотеатры, дома культуры, библиотеки, школы. Кто станет обладателем одной из самых престижных наград фестиваля - приза зрительских симпатий - определит всенародное голосование. Победителей назовут уже 20 марта.Александр Сыпченко, Егор Герасимов. «Вести-Владимир»