Чешский аналитик прокомментировал возможное развитие событий по введению антироссийских санкций.

Чешский аналитик прокомментировал возможное развитие событий по введению антироссийских санкций.После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад ввел антироссийские санкции. Однако плохо от этого не одной стране, а всей Европе, пишет .Евросоюз сильно зависит от сырья из России. Поэтому если ЕС введет санкции на российскую нефть, то последствия будут плачевными. Однако такой вариант маловероятен, считает обозреватель чешского сайта Casopis argument Илона Швигликова.По ее словам, европейцы пока не придумали, как и чем заменить российское сырье. Более того, кроме российской нефти других вариантов у них пока нет. В Европе не могут наращивать темпы и объемы добычи нефти. Компенсировать ее не удастся."В таком случае осталось бы только спорить, поставят ли астрономические цены на нефть экономику на колени или экономический кризис будет настолько глубок, что значительно снизит спрос на нефть", – заявила Швигликова.Она также отметила, что в погоне за мечтой о "разрушении России" Запад может решиться на многое. Но "стрельба по собственным ногам" просто бессмысленна и антисоциальна, считает эксперт.Напомним, с 24 февраля на Украине проводится спецоперация по демилитаризации и денацификации.