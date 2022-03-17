Специалисты Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» показали представителям региональных СМИ, как за счет проведения управляющими компаниями регулировки системы отопления, утепления ..

Специалисты Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» показали представителям региональных СМИ, как за счет проведения управляющими компаниями регулировки системы отопления, утепления фасадов и других энергоэффективных мероприятий в доме, можно снизить потребление тепла и уменьшить плату за отопление.Лучший вариант, когда в доме есть автоматизированная система регулирования отопления, утеплены фасады и оконные и дверные проемы. Тогда и в квартирах комфортная температура, и нет переплаты за отопление. Для сравнения журналистам показали дома, в которых управляющей организацией проведены энергоэффективные мероприятия, и дома, где обслуживанию инженерных коммуникаций и общедомовых помещений уделяется гораздо меньше внимания.Например, в пятиэтажке на ул. Растопчина выполнена подготовка системы отопления дома к отопительному периоду и по решению жильцов установлена погодозависимая автоматика. За счет ответственной работы управляющей компании в квартирах – комфортная температура и ниже объем потребленной тепловой энергии на отопление. Несмотря на более низкие температуры наружного воздуха в отопительный период прошлого года, экономия за услуги оплаты отопления в 2021 году по сравнению с 2020 годом по этому дому составила от 20% до 30%. Жителям таких энергоэффективных домов в первом квартале будет произведена обязательная «возвратная» корректировка по отоплению.Для сравнения, в многоквартирных домах по ул. Суздальская и Краснознаменная такой автоматизированной системы нет, мероприятия по утеплению строительных конструкций и трубопроводов не проводятся, подвальные проемы открыты. Очевидно, что жителям этих МКД придет «доборная» корректировка по итогам 2021 года.«На этой неделе мы выступили на совещании в Управлении ЖКХ города, где рассказали управляющим компаниям о том, что готовы помогать в обследовании домов на теплопотери и консультировать по проведению энергоэффекитвных мероприятий. Для этого представителям УК и ТСЖ достаточно обратиться к тепловому инспектору», - отметил руководитель управления по сопровождению рынков тепловой энергии филиала Сергей Точилин.Напомним, что ответственность за содержание внутридомовых систем отопления, подвальных помещений и чердаков лежит на управляющей организации.