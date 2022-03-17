В Меленковском районе проведена проверка соблюдения жилищного законодательства - сообщает...

В Меленковском районе проведена проверка соблюдения жилищного законодательства - сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Установлено, что гражданин , относящийся к категории детей-сирот, имеет право на обеспечение жилой площадью и состоит на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Однако на момент проверки он жильем не обеспечен.Прокурором района было направлено в суд исковое заявление об обязании администрации Меленковского района обеспечить гражданина благоустроенным, жилым помещением.Требования прокурора удовлетворены. Решение в законную силу не вступило. Его исполнение находится на контроле прокуратуры района.Фото: freepik