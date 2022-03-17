Состоянием одного из домов на Большой Нижегородской заинтересовалась прокуратура. Дыры в полу и потолке, сырость, грибок и плесень. В таких условиях вынуждены жить сразу несколько семей.

Состоянием одного из домов на Большой Нижегородской заинтересовалась прокуратура. Дыры в полу и потолке, сырость, грибок и плесень. В таких условиях вынуждены жить сразу несколько семей. Вместо уменьшения сроков расселения – предоставить временное жильё. Именно так ответила городская администрация на наш запрос по поводу одного из домов на Большой Нижегородской. Речь идет вот об этом