Сегодня прокурор области Владислав Александрович Малкин провел свой первый еженедельный прием...

Сегодня прокурор области Владислав Александрович Малкин провел свой первый еженедельный прием граждан.К руководителю регионального надзорного ведомства обратились 17 местных жителей с вопросами обжалования действий (бездействия) сотрудников органов полиции и территориального управления Росреестра, волокиты при расследовании уголовных дел, лекарственного обеспечения, соблюдения пенсионного и жилищного законодательства.В ходе приема от всех заявителей поступили жалобы. По всем принятым заявлениям уже даны поручения и организованы соответствующие проверки.По вопросу расселения жителей из аварийного дома № 63 В по ул. Большой Нижегородской прокурор области лично выехал с комиссией в составе представителей областной и городской администраций, областной и городской прокуратуры, общественников и осмотрел условия проживания 12 семей в составе 42 человек.Руководитель регионального надзорного ведомства дал срочное поручение об организации проверки маневренного фонда с участием заявителей, в который планируется переселить граждан.Результаты рассмотрения всех обращений находятся на его контроле, сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.Фото: ria57.ru