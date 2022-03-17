Сегодня прокурор области Владислав Александрович Малкин провел свой первый еженедельный прием...
Сегодня прокурор области Владислав Александрович Малкин провел свой первый еженедельный прием граждан.
К руководителю регионального надзорного ведомства обратились 17 местных жителей с вопросами обжалования действий (бездействия) сотрудников органов полиции и территориального управления Росреестра, волокиты при расследовании уголовных дел, лекарственного обеспечения, соблюдения пенсионного и жилищного законодательства.
В ходе приема от всех заявителей поступили жалобы. По всем принятым заявлениям уже даны поручения и организованы соответствующие проверки.
По вопросу расселения жителей из аварийного дома № 63 В по ул. Большой Нижегородской прокурор области лично выехал с комиссией в составе представителей областной и городской администраций, областной и городской прокуратуры, общественников и осмотрел условия проживания 12 семей в составе 42 человек.
Руководитель регионального надзорного ведомства дал срочное поручение об организации проверки маневренного фонда с участием заявителей, в который планируется переселить граждан.
Результаты рассмотрения всех обращений находятся на его контроле, сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.
Фото: ria57.ru