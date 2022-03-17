Президент России Владимир Путин рассказал о ходе спецоперации на Украине.

Президент России Владимир Путин рассказал о ходе спецоперации на Украине.Российский лидер провел совещание по экономическим вопросам и заявил, что спецоперация на Украине идет в соответствии с поставленными целями. Он отметил, что российская сторона предлагала Киеву в самом начале не вступать в боевые действия и вывести войска из Донбасса, но Украина этого не сделала."Хочу сказать об этом впервые: в самом начале операции в Донбассе киевским властям по разным каналам с целью избежать бессмысленного кровопролития было предложено не вступать в боевые действия, а просто вывести свои войска из Донбасса. Не захотели. Ну что же, это их решение", – отметил Путин.Президент добавил, что осознание реально происходящего непременно придет к киевским властям. Владимир Путин отметил, что на сегодня спецоперация на Украине идет успешно и строго в соответствии с планом. Все действия были заранее спланированы и утверждены.Напомним, 21 февраля Россия признала независимость ЛНР и ДНР. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В Минобороны РФ подчеркивают, что мирным жителям она не угрожает. В ответ на это Запад ввел антироссийские санкции.