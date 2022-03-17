Крымчане проявили свободу воли и выбора, определив свой статус.

Крымчане проявили свободу воли и выбора, определив свой статус.Перед празднованием Дня воссоединения Крыма с Россией Владимир Путин выступил на совещании по развитию Крыма и Севастополя. В ходе выступления он затронул актуальную тему ситуации на Украине. Говоря об этом, Путин подчеркнул своевременность решения крымчан о статусе своей территории.Путин заявил, что все становится на свои места, довольно лишь взглянуть на происходящее в Донбассе. Президент добавил, что жители полуострова проявили волевые качества и патриотизм, противясь действиям неонацистов, совершивших переворот на Украине, пишет .Также в ходе выступления Владимир Путин поручил продлить действие государственной программы развития Крыма и города Севастополя до 2027 года и заявил, что крупным российским компаниям, в том числе банкам, можно начинать работать в Крыму.Ранее "Дни.ру" писали о том, что идеи ввести антироссийские санкции Запад вынашивал поступательно и долго. Об этом, комментируя заявление Владимира Путина, рассказал депутат Госдумы.Напомним, Крым вернулся в состав России после законного референдума в марте 2014 года. Почти все жители региона захотели воссоединиться со своей исторической родиной – Россией.