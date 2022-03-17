Нотариус Иван Кузнецов объяснил, чем может быть полезно для граждан нотариальное удостоверение договоров аренды жилья.

Нотариус Иван Кузнецов объяснил, чем может быть полезно для граждан нотариальное удостоверение договоров аренды жилья.По словам эксперта, это может быть выгодно тому, кто желает внести специальные условия. Он отметил, что к нотариусам люди часто обращаются для проверок. Как правило, приходитсяустанавливать – является ли арендодатель реальным собственником жилья или егозаконным представителем.Кроме того, Иван Кузнецов заявил, что в договоре также можно предусмотреть возможность егорасторжения по инициативе одной из сторон. Это является одним из специальных условий при аренде жилья.Также встречаются ситуации, связанные с переездом в квартиру члена семьи арендодателя. Кроме того, нотариус может выступить и в роли эскроу-агента, на счете которого будет храниться обеспечительный платеж арендатора. При расторжении договора этот платеж вернется ему на оговоренных заранее условиях.Как писали "Дни.ру", в последнее время эксперты на загородную недвижимость. Генеральный директор "Палникс Групп" Александр Николаев проанализировал рынок такого жилья и дал свою оценку. Он заявил, что загородная недвижимость, наверное, единственно верный путь не приумножить, а сохранить свои накопления. Это объясняется тем, что такое жилье имеет более низкий рост и, следовательно, более низкое падение.