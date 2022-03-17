Руководство областного предприятия ДСУ-3 заявляет, что еще до конца года ГУП выйдет из кризиса....

Руководство областного предприятия "ДСУ-3" заявляет, что еще до конца года ГУП выйдет из кризиса. Компания уже снизила кредиторскую задолженность на тринадцать миллионов рублей и договорилась об отсрочках по действующим займам. Об этом на заседании комитета Заксобрания сообщил гендиректор ДСУ-3 Антон Фомин.Финансовые проблемы крупнейшей в регионе дорожной компании депутаты взяли на особый контроль после того, как в конце прошлого года ДСУ-3 провалило проверку Счетной палаты. Аудиторы выявили ряд серьезных нарушений по линии бухгалтерии, факты выплат излишних премий руководству и заявили, что компания теряет контракты и движется к банкротству. Совместно с депутатами был разработан план выхода из кризиса, которого предприятию пока удаётся придерживаться.Андрей Фатеев, председатель комитета по ЖКХ Законодательного собрания области:- Восемь из тринадцати выявленных нарушений были устранены полностью, остальные находятся в проработке и, скажем так, заключительной стадии. Но говорить о том, что ДСУ-3 встало на ноги в плане финансов, в плане работ и кадровых решений мы сможем только к концу 2022 года.