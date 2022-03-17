Депутат Госдумы заявил, что Евросоюз вынашивал на Украине антироссийские настроения на протяжении долгого времени.

Депутат Госдумы заявил, что Евросоюз вынашивал на Украине антироссийские настроения на протяжении долгого времени.Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что Запад сорвал с себя все маски приличия. Сейчас весь мир видит, что Запад настроен против России, и сам же от этого страдает.Депутат Госдумы Алексей Чепа, комментируя слова Владимира Путина, заявил, что все прекрасно понимают, кто организовал произошедшее с Украиной и кто на протяжении многих лет лоббировал там свою русофобскую политику."Мы все понимаем, кто организовал все это, кто потворствовал, а кто вынудил, кто отказывался отвечать на вопросы и давать гарантии по безопасности, кто не способствовал принятию Минских соглашений. В Европе раскручивали всю эту информационную войну", – заявил парламентарий.Также он добавил, что санкции были бы введены при любых обстоятельствах, это и было целью. Такими мерами ЕС подталкивал Украину к военным действиям. Все шаги были заранее спланированы западными русофобами, и только действия России сломали все их планы. Чепа добавил, что оказавшись в сложившейся ситуации, Европа теперь сама не рада.Напомним, 24 февраля на Укриане началась спецоперация по демилитаризации и денацификации. В минобороны России подчеркивают, что мирному населению она не угрожает.