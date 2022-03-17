Во Владимире новые клиенты СберБанка малого и микробизнеса получат четыре месяца бесплатного обслуживания в рамках пакета услуг «Набирая обороты». В пакет включено неограниченное

Во Владимире новые клиенты СберБанка малого и микробизнеса получат четыре месяца бесплатного обслуживания в рамках пакета услуг «Набирая обороты». В пакет включено неограниченное количество платежей внутри банка и до 15 переводов в месяц на счета юридических лиц в другие банки, СМС-информирование об операциях по счёту, о списании средств и по операциям с использованием бизнес-карты. Индивидуальные