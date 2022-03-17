Из глубины веков - в будущее: как формируют культурную среду в сердце Ополья?

МБУК «Межпоселенческий методический культурно-досуговый центр» по праву считают ведущим профильным учреждением Суздальского района.Вот уже 50 лет его трудовой коллектив изучает культуру своего народа во всех её проявлениях, бережно хранит традиции предков. Переоценить значение этой работы невозможно. Вопросы культурного и исторического наследия не только многогранны и сложны, они имеют определяющее значение практически для всех сфер жизни общества. Особенно в трудные времена.Свет искусстваВ минувшем 2021 году работники культуры преодолели немало трудностей - коронавирусные ограничения, самоизоляция, неопределённость... В такой обстановке сложно сохранять высокий профессиональный уровень и бодрость духа, без которых невозможно передавать накопленные за долгие годы знания подрастающему поколению, дарить людям животворящий свет искусства.Однако даже в самых суровых эпидемиологических условиях коллектив методического центра «держит марку».- Сейчас центр полностью укомплектован профессиональными кадрами. Здесь подобралась дружная команда единомышленников. Все работники - настоящие энтузиасты, яркие и интересные личности. В основе их профессиональной деятельности лежит принцип: «Нести добро и радость людям», -рассказывают в учреждении.Всего в центре работают 35 сотрудников. Большинство из них имеют высшее профильное образование. Есть в трудовом коллективе и обладатели почётного звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».Высококлассным специалистам - соответствующие «рабочие инструменты». В учреждении есть все необходимые условия для того, чтобы культурно-досуговая деятельность жителей Суздальского района была яркой и насыщенной даже в период пандемии. Современное оборудование этому способствует. Видеоаппаратура и компьютерная техника позволяют работникам центра проводить увлекательные онлайн-мероприятия, которые привлекают тысячи зрителей, а новое световое оборудование сцены насыщает визуальным великолепием выступления артистов.Кроме того, в учреждении располагается студия звукозаписи «Мелодия», которой руководит Сергей Хруцкий. В ней артисты всех возрастов успешно записывают музыку и вокал. В дальнейшем это помогает проводить им многочисленные праздники, тематические концертные программы, фестивали, детские и клубные мероприятия на неизменно высоком уровне.Также в прошлом году на студии провели большую работу по созданию аранжировки музыкальных произведений. В шумоизолированных стенах «Мелодии» записали множество фонограмм как для музыкальных коллективов, так и для солистов. Отдельное направление работы - создание фонотеки музыкального материала. В 2021 году она стала значительно объёмнее.Лучший показательБез преувеличения можно сказать, что именно на сцене методического центра происходят самые значимые культурные мероприятия Суздальского района. Она -«альма матер» целого созвездия талантов.Например, хор русской песни «Новляночка» считают одним из ведущих коллективов не только Суздальского района, но и всей области. «Новляночка» - неоднократный лауреат областных и всероссийских конкурсов.- Сейчас сохранить и приумножить традиции русской песни удаётся не всем. А хор русской песни «Новляночка» это делает уже в течение многих лет. Коллектив продолжает петь песни, которые всегда радуют слух зрителей, а если и используют современные произведения, то обязательно в традициях русской песенной культуры, - рассказывают в культурно-досуговом центре.Участники коллектива уверены, что лучший показатель успеха - это зритель, который приходит на концерты, а затем благодарит артистов за яркие и добрые эмоции, за долгожданные ощущения музыкального праздника. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку (многим участникам за 60 лет) хор успешно участвовал во многих мероприятиях дома культуры. Естественно, все необходимые «антиковидные» меры соблюдали очень тщательно.Однако главной творческой площадкой в 2021 году для коллектива стал интернет. Несмотря на временные трудности с концертной деятельностью, онлайн-показы творческих номеров хора русской песни собрали десятки тысяч просмотров.Коллективы с более юным составом встречались со зрителями чаще. Лауреат многочисленных всероссийских и международных фестивалей ансамбль фольклорной песни «Радуница» в прошлом году посетил многие мероприятия. Артисты осваивали сцены как крупных концертных залов, так и уютных сельских ДК.«Радуница» - это профессиональный творческий коллектив. На его участников возложена важная миссия - содействовать духовному и культурному развитию жителей Суздальского района, воспитывать в них патриотизм и высокие нравственные качества, повышать музыкально-эстетический уровень, приобщать к лучшим произведениям национально-музыкальной культуры, традиционному музыкальному фольклору Владимирского края. И можно с уверенностью сказать, что коллектив великолепно справляется с этими задачами.Наравне со старшими коллегами активную концертную деятельность ведут и молодые таланты из народного театра эстрадной песни «Алфавит». Артисты маленькие, а заслуги у них большие - в своё время коллектив получил Благодарности Президента Российской Федерации за вклад в развитие отечественной культуры.Жанры, в которых проявляют себя участники коллектива, -самые разнообразные. Театр, вокал, фольклор, хореография, цирк, кино - в каждой дисциплине юные артисты пытаются достичь наивысших результатов. Основу коллектива составляют школьники и студенты, возраст участников - от 6 до 25 лет.В 2021 году коллектив провёл немало выступлений на концертах и городских праздниках.История продолжается2022 год на всероссийском уровне признали Годом народного культурного наследия России, поэтому для коллектива МБУК «Межпоселенческий методический культурно-досуговый центр» он - особенный. Предстоит огромная работа по духовно-нравственному просвещению населения, совершенствованию форм, средств и методов досуговой деятельности, выявлению молодых талантов и дарований.Кроме того, в этом году творческие коллективы культурно-досугового центра ждёт большой праздник - 50-летие со дня образования Дома культуры села Новое. Ансамбли, солисты и сотрудники учреждения активно готовятся к торжеству, делают всё, чтобы праздник был поистине незабываемым. Не вызывает сомнений, что у них всё получится, ведь не зря их считают одними из самых лучших в области!- Надеемся, что Межпоселенческий методический культурно-досуговый центр будет находиться в центре всех событий Суздальского района и Владимирской области, будет настоящим культурным центром, двери которого всегда будут открыты. Одним словом, продолжим делать всё возможное, чтобы культура Суздальского района процветала, а жизнь людей становилась разнообразней, интересней и содержательней, - говорит директор МБУК «Межпоселенческий методический культурно-досуговый центр» Владимир Русаков, заслуженный работник культуры рф, почетный гражданин суздальского района, лауреат премии ленинского комсомола, депутат суздальского районного совета.