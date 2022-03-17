Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге анонсировал решения по поддержке строительной отрасли. Принятые меры помогут улучшить финансовое положение застройщиков, уверен градоначальник.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге анонсировал решения по поддержке строительной отрасли. Принятые меры помогут улучшить финансовое положение застройщиков, уверен градоначальник.Собянин отметил, что Москва вышла на рекордные объемы строительства: в 2021 году введено восемь миллионов квадратных метров жилья и столько же коммерческой недвижимости. Кроме того, в столице решено большинство вопросов с дольщиками проблемных домов. Строительная отрасль города находится в неплохой форме, констатировал мэр."Помимо этого, мы создали огромные заделы. Только по жилью выдано документации на 120 млн кв. м. Есть Новая Москва, есть десятки реорганизуемых промзон, которые десятилетиями находились в заброшенном состоянии. Есть Адресная инвестиционная программа, по которой мы строим метро, дороги и соцкульбыт", – написал Собянин.Градоначальник подчеркнул, что строительная отрасль дает огромный мультипликативный эффект и является важнейшим направлением для экономики города. В ближайшее время будут приняты решения, которые улучшат финансовое положения застройщиков, сообщил мэр.Собянин заявил о сохранении в полном объеме Адресной инвестиционной программы. Максимальный размер авансовых платежей по городскому заказу увеличится до 70%, уточнил мэр."Тем самым подрядчики получат дополнительную подушку безопасности в условиях роста цен на стройматериалы. В случае необходимости будем оперативно пересматривать контракты, исходя из реальной стоимости материалов и работ", – рассказал Собянин.Также Москва на один год оставляет неизменными текущие ставки аренды за земельные участки под строительство. Представители отрасли получат беспроцентную отсрочку на шесть месяцев по арендным платежам и плате за изменение вида разрешенного использования земельного участка за второй квартал 2022 года.При строительстве новых промышленных предприятий годовая ставка аренды будет снижена до одного рубля. Кроме того, Собянин пообещал снизить плату за предоставление рассрочки до 9,5%.Мэр сообщил, что столица займется вопросами снижения стоимости банковских гарантий. Срок ее предоставления перенесут на шесть месяцев, если собственники, меняющие вид разрешенного использования земельных участков для строительства, смогут дать личное поручительство об исполнении обязательств.С застройщика не будут взиматься штрафы за незначительное нарушение сроков строительства, если он добросовестно исполняет свои обязательства.Москомэкспертиза будет максимально оперативно согласовывать изменения проектной документации, связанные с применением альтернативных материалов и технических решений. Это упростит поиск новых поставщиков.Мэр добавил, что Москва вместе с правительством работает над расширением льготной ипотеки. Прорабатывается новая программа субсидирования процентных ставок по кредитам для строительных компаний."В конечном счете, я уверен, что Строительный комплекс Москвы сможет адаптироваться к нынешним непростым условиям. Будем смотреть, как развивается ситуация, и, если потребуется, примем дополнительные меры по поддержке строителей – важнейшей отрасли, от которой зависит будущее Москвы", – заключил Собянин.