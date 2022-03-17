Инсайдеры раскрыли диагноз голливудского актера Брюса Уиллиса.

Инсайдеры раскрыли диагноз голливудского актера Брюса Уиллиса.О том, что у звезды культовых американских боевиков БрюсаУиллиса появились серьезные проблемы со здоровьем, впервые заговорили еще в 2015году. Тогда муссировался слух, что актер фильма "Крепкий орешек" выходитна сцену театра с наушником-суфлером. Дескать, Уиллис больше не может запоминатьбольшие объемы текста.Сегодня инсайдеры заявляют, что у Брюса Уиллиса стремительнопрогрессирует деменция. Неизлечимый недуг – серьезное препятствие для развитиякарьеры знаменитости. Режиссерам все сложнее работать с актером.Например, на съемках ленты "Стекло" Брюса повсюдуводил ассистент. Помощник возился с артистом словно нянька. "Постоянносокращали и редактировали сцены, заставляя его повторять реплики, потому что онне мог их запомнить", – цитирует газета The New Zealand Herald инсайдера сплощадки ленты.Брюс Уиллис, как утверждает издание, борется со старческимслабоумием несколько лет. Между тем официально диагноз артисту по каким-топричинам еще не поставили.19 марта Уиллис отпразднует 67-летие. Несмотря на возраст ислухи о нездоровье, артист все еще востребован у продюсеров. Только в этом,2022 году, у актера 11 параллельных проектов. Есть версия, что Брюс в скоромвремени навсегда уйдет из кино. Сейчас артист активно снимается для того, чтобыобеспечить себе хорошую пенсию. Качество фильмов на данном этапе Уиллиса и егопредставителей мало интересует.