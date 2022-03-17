В регионе продолжается патриотическая акция Zащитникам Отечества. Письма российским...

В регионе продолжается патриотическая акция "Zащитникам Отечества". Письма российским военнослужащим написали и студенты владимирского филиала РАНХиГС.Диана Юн, студентка 4-ого курса владимирского филиала РАНХиГС:- Студенты были заинтересованы, сами проявили инициативу. Слова поддержки. Им важно знать, что они наши герои, что мы их ждём. Поддерживаем.Напомним, в акции партии "Единая Россия" принимают участие студенты, школьники, все неравнодушные жители области, депутаты и волонтёры. Письма поступают в региональную общественную приёмную. Регоотделение партии взяло на себя обязательства по доставке сообщений. Каждое послание- самые искренние слова поддержки и частица тепла, которые так важны тем, кто выполняет задачи, поставленные государством. По словам Вячеслава Картухина, главное в непростое для всех время- объединиться и поддержать военнослужащих и Президента.Вячеслав Картухин, директор владимирского филиала РАНХиГС, руководитель фракции "Единая Россия" в Законодательном Собрании Владимирской области:- Все мы переживаем и через сердце пропускаем всё, что происходит на сегодняшний день на Донбассе. Наша армия, наши воины участвуют в спецоперации по восстановлению мира, по демилитаризации Украины. И наши студенты, и я, и преподаватели, мы не могли остаться в стороне. Все мы написали письма ребятам. Уверены, что они дойдут до назначения.