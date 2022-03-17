В текущем году в Вязниковском районе, как и в других муниципальных образованиях Владимирской...

В текущем году в Вязниковском районе, как и в других муниципальных образованиях Владимирской области, продолжается реализация программы модернизации первичного звена в рамках национального проекта «Здравоохранение» - сообщает пресс-служба администрации Владимирской области. Её цель – улучшение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи для жителей сельских территорий, посёлков и городов с численностью населения до 50 тысяч человек. Это одно из ключевых направлений нацпроекта.На станции Мстёра будет построена современная амбулатория, в посёлке Никологоры начнётся ремонт поликлиники, в деревне Паустово пройдёт ремонт амбулатории, а в деревне Пески – фельдшерско-акушерского пункта. Амбулаторно-поликлиническая служба района получит 6 легковых автомобилей для оказания медпомощи пациентам на дому, доставки лекарств и забора анализов. Запланирована и поставка современного медоборудования – цифрового рентген-аппарата, аппаратов для холтеровского мониторирования сердечной деятельности, аппарата ИВЛ и универсальных операционных столов с электрогидравлическим приводом.Реализация программы модернизации первичного звена здравоохранения в Вязниковскомрайоне продолжится и в последующие годы. В 2023 году намечены ремонтные работы в поликлинике посёлка Мстёра, а в 2024 году – в поликлинике микрорайона Нововязники районного центра.Фото: администрация Владимирской области