А на базе библиотек Меленковского и Селивановского районов будут организованы образовательные курсы...

А на базе библиотек Меленковского и Селивановского районов будут организованы образовательные курсы для посетителей, сообщают в департаменте культуры нашего региона.Отбор участников будет происходить в рамках всероссийского дистанционного конкурса Минкульта "Гений - это ты". Победители смогут пройти бесплатные курсы по нескольким направлениям: бренд-менеджмент, дизайн пользовательского интерфейса, смм и копирайтинг. Цель - развитие креативного потенциала в регионах. Сегодня завершается прием заявок, затем пройдет творческий конкурс, третьим этапом станет видеопрезентация. Возраст участников - от 14 лет. Итоги подведут 14 апреля.