Россиян следует освободить от уплаты пеней за просроченные в феврале и марте платежи по кредитам. С таким предложением выступил депутат Госдумы России от ЛДПР Василий Власов. Свою ..

Россиян следует освободить от уплаты пеней за просроченные в феврале и марте платежи по кредитам. С таким предложением выступил депутат Госдумы России от ЛДПР Василий Власов.Свою инициативу Власов уже направил на имя на министра финансов России Антона Силуанова. Либерал-демократ пояснил, что в указанный период наблюдалось множество сбоев в работе банковской системы, из-за чего некоторым людям не удавалось делать выплаты в срок, сообщает "" .