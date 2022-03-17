В Гусь-Хрустальном местной жительнице вернут 542 тысячи рублей за покупку льготных лекарств по решению суда. Установлено, что Уршельская районная больница направила в департамент

В Гусь-Хрустальном местной жительнице вернут 542 тысячи рублей за покупку льготных лекарств по решению суда. Установлено, что Уршельская районная больница направила в департамент здравоохранения Владимирской области заявку о необходимости закупки льготных лекарственных препаратов пациентам на 2021 год. В этой заявке была информация о необходимости купить льготное лекарство МНН Ланреотид (ТН Соматулин Аутожель) для Г. из