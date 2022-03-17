Погост возведут в пять этапов. Общая стоимость объекта составит 162 млн рублей.

Мэрия Коврова построит новое кладбище возле деревни Игумново. Контракт на 76 млн рублей уже размещён на сайте госзакупок. Погост возведут в пять этапов. Общая стоимость объекта составит 162 млн рублей.Некрополя хватит на 20 лет. Площадка будет рассчитана на 48 тысяч погребений. Закупка, которая торгуется сейчас, включает себя три стадии. Согласно договору, подрядчик должен завершить работы в 2024 году.Строители возведут дорогу, тротуары, установят туалеты, ёмкости для полива, площадки для мусорных контейнеров, проложат инженерные сети и коммуникации. Появятся навесы для инвентаря и малые архитектурные формы.