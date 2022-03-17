В Меленковском районе ребенка-сироту обеспечат жильем только после решения суда. Прокуратурой Меленковского района проведена проверка соблюдения жилищного законодательства. Установлено,

В Меленковском районе ребенка-сироту обеспечат жильем только после решения суда. Прокуратурой Меленковского района проведена проверка соблюдения жилищного законодательства. Установлено, что гражданин, относящийся к категории детей-сирот, имеет право на обеспечение квартирой и состоит на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Однако на момент проверки он жильем не обеспечен. «По факту выявленных нарушений прокурором района в суд