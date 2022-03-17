Рассмотрение назначено на 18 марта.

В Муроме рассмотрят административное дело по статье о Вооруженных Сил РФ и публичные призывы к воспрепятствованию использования армии в целях защиты интересов страны и её граждан. Об этом рассказали во Владимирском областном суде.Как следует из полицейского протокола, 13 марта в 14-15, находясь на площади 1100-летия, мужчина держал в руках плакат с надписью чёрного цвета с красной окантовкой букв «Нет войне».«Он публично демонстрировал его прохожим, подрывая доверие к действиям по защите граждан ДНР и ЛНР», - уточнили в Муромском городском суде.Рассмотрение материалов состоится 18 марта.Напомним, что ранее по аналогичной статье жителя Коврова Максимальный штраф - 50 тысяч.