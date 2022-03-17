По версии следствия, он незаконно получил от предпринимателя 200 тысяч рублей.

По подозрению в получении крупной взятки задержан первый заместитель главы администрации Петушинского района Александр Безлепкин. Об этом редакции «33Live.Ru» сообщила официальный представитель СУ СК по Владимирской области Мария Серова.По версии следствия, в октябре 2018 года за содействие при заключении контрактов на поставку продуктов питания в детские сады и школы, а также за попустительство при контроле за выполнением обязательств, он получил от коммерсанта мзду в размере 200 тысяч рублей.«В рамках договорённости с предпринимателем заключено более 10 договоров на общую сумму свыше 9 млн рублей. Свою вину чиновник не признал», - уточнили в пресс-службе Следкома.Уголовное дело возбуждено по материалам регионального УФСБ. Решается вопрос об аресте фигуранта.Добавим, что он является секретарём местного отделения «Единой России». По всей видимости, в ближайшее время его членство в партии будет приостановлено.Расследование уголовного дела продолжается.