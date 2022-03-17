За минувшие сутки в России было выявлено менее 35 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили представители отечественного оперативного штаба по борьбе с ..

За минувшие сутки в России было выявлено менее 35 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили представители отечественного оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.К четвергу специалисты зафиксировали 34 819 новых заболеваний, 112 614 выздоровлений и 561 смерть от ковида. При этом стационарное лечение потребовалось лишь 5008 инфицированным, что на 15,8% меньше, чем днем ранее, пишет .В Москве, где с 15 марта отменили масочный режим, COVID-19 подхватили лишь 1352 человека. Вылечить удалось 2005 зараженных, а число летальных исходов составило 42 случая, передает телеканал "".