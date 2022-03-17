В завершение выпуска вернёмся в Крутово Петушинского района, куда сегодня пришло голубое топливо. И...

В завершение выпуска вернёмся в Крутово Петушинского района, куда сегодня пришло голубое топливо. И расскажем о его необычных жителях. Это пара енотов - Степка и Нюра.- А Степка где? Выпусти Степу.Нюра вылезла из укрытия, когда услышала слово "кушать". А ее пушистый друг, видимо, был не голоден и носа не показал. Хозяин полосатых - Дмитрий, предупредил, что при съемке к Нюре близко лучше не подходить. Может забрать телефон и потом его хорошенько "прополоскать".