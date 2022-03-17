Спасо-Преображенская обитель Мурома могла лишиться одной из главных своих святынь - иконы...

Спасо-Преображенская обитель Мурома могла лишиться одной из главных своих святынь - иконы Богоматери "Скоропослушница". Злоумышленники попытались выкрасть образ из монастыря.Икону Богородицы "Скоропослушница" верующие почитают как чудотворную. К образу приезжают паломники со всей страны. "Скоропослушница" была написана в 1878-ом году в Русском Пантелеймоновом монастыре на горе Афон. И с тех пор хранится в Спасо-Преображенском монастыре города на Оке. Это самый древний мужской монастырь России. Попытку кражи иконы в одной из обителей Муромского района "Вестям" подтвердили в Управлении УМВД по региону. Как отмечают в полиции, неизвестные смогли проникнуть в главный храм монастыря. Впоследствии икону нашли в алтаре. Известно, что много лет в иконе верующие оставляли золотые украшения в знак благодарности за помощь. Украдено ли золото, в полиции пока не уточняют.