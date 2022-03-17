В Вязниках 51-летнего местного жителя приговорили к длительному сроку лишения свободы за убийство друга. Следствием и судом установлено, что 19 августа 2021 года мужчины распивали спиртные

В Вязниках 51-летнего местного жителя приговорили к длительному сроку лишения свободы за убийство друга. Следствием и судом установлено, что 19 августа 2021 года мужчины распивали спиртные напитки. В какое-то момент между ними произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес несколько ударов ножом потерпевшему. После убийства, вязниковец уничтожил улики. Спустя несколько дней обвиняемый позвонил в полицию