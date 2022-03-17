В Юрьев-Польском и Александрове местные жители пойдут под суд за хранение наркотических средств. В начале марта этого года полицейские обнаружили у 37-летнего местного жителя свертки с

В Юрьев-Польском и Александрове местные жители пойдут под суд за хранение наркотических средств. В начале марта этого года полицейские обнаружили у 37-летнего местного жителя свертки с высушенными листьями растений, предположительно – марихуаны. Результаты проведенной экспертизы подтвердили, что в свертках находилось психоактивное средство марихуана, массой 35 грамм. Задержанный заявил, что хранил наркотик для личного употребления. «14