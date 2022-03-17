В Юрьев-Польском районе в ходе проведения мероприятий по пресечению незаконного оборота...

В Юрьев-Польском районе в ходе проведения мероприятий по пресечению незаконного оборота наркотических средств сотрудники регионального Управления МВД обнаружили у 37-летнего местного жителя свертки с высушенными листьями растений, предположительно – марихуаны.Результаты проведенной экспертизы подтвердили, что в свертках находилось психоактивное средство марихуана, массой 35 грамм.По словам задержанного наркотик он хранил для личного употребления, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.14 марта следственным отделом Юрьев-Польского ОМВД в отношении 37-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (хранение наркотиков).В Александрове следователи районного ОМВД завершили расследование уголовного дела в отношении 27 и 37-летнего местных жителей, обвиняемых в хранении наркотиков.В конце прошлого года оперативники изъяли у мужчин более 1 грамма наркотического средства синтетического происхождения, которое они приобрели через тайник-закладку в лесном массиве, а также устройство для употребления запрещенных веществ.Фигуранты свою вину признали. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: https://pixabay.com/ru/