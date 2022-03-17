Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Взят за взятки Борьба с коррупцией продолжается. За...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Взят за взяткиБорьба с коррупцией продолжается. За что задержали замглавы администрации Петушинского района?- С животными нельзя!Неудобное соседство. Почему жители деревни Новофроловское против переезда к ним зооволонтёра, и что говорят в администрации?- Кадр решает всё!Суздаль как мультстолица. Об открытии двадцать седьмого анимационного фестиваля России и его участниках.