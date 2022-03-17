Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Взят за взятки
Борьба с коррупцией продолжается. За...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Взят за взятки
Борьба с коррупцией продолжается. За что задержали замглавы администрации Петушинского района?
- С животными нельзя!
Неудобное соседство. Почему жители деревни Новофроловское против переезда к ним зооволонтёра, и что говорят в администрации?
- Кадр решает всё!
Суздаль как мультстолица. Об открытии двадцать седьмого анимационного фестиваля России и его участниках.