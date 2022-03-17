Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - В ожидании большой воды Большой воды ждут во...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- В ожидании большой воды"Большой воды" ждут во всеоружии. Какие средства наготове у жителей Вязниковского заречья и все ли запасы сделаны?- Стена непониманияЗооволонтёр из Кольчугина при переезде столкнулся с очередными проблемами. Почему новые соседи против новоселья?- Кадр решает всё!И Суздаль в очередной раз стал главной мультстолицей России. Сколько работ привезли на Анимафест?