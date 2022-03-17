Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- В ожидании большой воды
Большой воды ждут во...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- В ожидании большой воды
"Большой воды" ждут во всеоружии. Какие средства наготове у жителей Вязниковского заречья и все ли запасы сделаны?
- Стена непонимания
Зооволонтёр из Кольчугина при переезде столкнулся с очередными проблемами. Почему новые соседи против новоселья?
- Кадр решает всё!
И Суздаль в очередной раз стал главной мультстолицей России. Сколько работ привезли на Анимафест?