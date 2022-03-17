Смотрите в программе «Вести-Владимир» сразу после федерального выпуска: - Прибыли! Особо важный...

Смотрите в программе «Вести-Владимир» сразу после федерального выпуска:- Прибыли!Особо важный состав. Во Владимир прибыл пассажирский поезд с жителями Украины и народных республик Донбасса.- Газ в каждый домНовый газопровод высокого давления. В какие сёла Ковровского района наконец пришло долгожданное "голубое" топливо?- На связи - СевастопольВладимирские школьники навели телемост с Крымом. О чём удалось поговорить со сверстниками из Севастополя?