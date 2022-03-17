Смотрите в программе «Вести-Владимир» сразу после федерального выпуска:
- Прибыли!
Особо важный...
Смотрите в программе «Вести-Владимир» сразу после федерального выпуска:
- Прибыли!
Особо важный состав. Во Владимир прибыл пассажирский поезд с жителями Украины и народных республик Донбасса.
- Газ в каждый дом
Новый газопровод высокого давления. В какие сёла Ковровского района наконец пришло долгожданное "голубое" топливо?
- На связи - Севастополь
Владимирские школьники навели телемост с Крымом. О чём удалось поговорить со сверстниками из Севастополя?