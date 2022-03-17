Своих не бросаем. Владимирская область готовится к отправке второго гуманитарного груза....

Своих не бросаем. Владимирская область готовится к отправке второго гуманитарного груза. Гуманитарный конвой отправится в путь завтра вечером.Накануне во Владимире завершена погрузка. Неравнодушным жителям региона, предпринимателям удалось собрать более семи тонн продуктов и товаров первой необходимости. Груз - до востребования. Для вынужденных переселенцев из народных республик Донбасса. За организацию и сбор власти региона благодарят благотворительный фонд "Близкие люди". Напомним, первый груз, собранный жителями Владимирской области, был отправлен 5 марта.