Жители одного из домов на Суздальском проспекте жалуются, что дорогу в их дворе не ремонтировали больше 8 лет. Повсюду выбоины, от тротуара почти ничего не осталось. Одна из пенсионерок,

Жители одного из домов на Суздальском проспекте жалуются, что дорогу в их дворе не ремонтировали больше 8 лет. Повсюду выбоины, от тротуара почти ничего не осталось. Одна из пенсионерок, споткнувшись о край ямы, даже сломала руку. Возле дома 13А на Суздальском проспекте двор больше напоминает танкодром. Здесь нет и 10 метров дорожного полотна, которое соответствовало