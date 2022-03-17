Во Владимирской области введён в эксплуатацию межпоселковый газопровод протяжённостью 9,3 км к деревне Сенинские Дворики, посёлку Нерехта и селу Крутово Ковровского района. Также

Во Владимирской области введён в эксплуатацию межпоселковый газопровод протяжённостью 9,3 км к деревне Сенинские Дворики, посёлку Нерехта и селу Крутово Ковровского района. Также установлено три пункта редуцирования газа. В мероприятии по вводу объекта и подключению первого потребителя в селе Крутово приняли участие первый заместитель директора областного департамента ЖКХ Елена Сысоева, первый заместитель генерального директора –